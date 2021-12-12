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Чемпионат Испании. Ла Лига

Луис Энрике: «Хави необходимо дать время»

12 Декабря 2021 • 23:20 Комментировать
Осасуна
2:2
Барселона
окончен

Бывший главный тренер «Барселоны» Луис Энрике высказался касательно игрового спада команды в текущем сезоне. Специалист поддержал своего коллегу по цеху Хави Эрнандеса, призвав болельщиков не списывать все проблемы клуба на него.

«Я вижу прогресс, как бы это не звучало. Понятное дело, что какие-то значительные сдвиги так быстро не случатся. Хави необходимо дать время, чтобы пришли уверенность и спокойствие. Тренерский штаб находится в постоянных поисках, поэтому просто стоит подождать», - цитирует наставника сборной Испании местное издание Marca.

Напомним, что каталонцы снова потеряли очки в чемпионате, не сумев удержать победу над «Осасуной».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Луис Энрике
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ОСАСУНА БАРСЕЛОНА
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