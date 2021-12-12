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Чемпионат Испании. Ла Лига

В Кумане ли была проблема: «Барселона» снова не победила

12 Декабря 2021 • 20:07 Комментировать (5)
Осасуна
2:2
Барселона
окончен

Давно не побеждавшая в Ла Лиге «Осасуна» играла против «Барселоны» в 17-м туре, в которой месяц случилась тренерская рокировка. В дебюте Нико Гонсалес и Давил Гарсия забили по голу, а сразу после перерыва отличился Эззалзули Абдессамад. Каталонцы вели вплоть до последних минут, когда пропустили удар Эсекьеля Авилы - 2:2.

Череда неудач «сине-гранатовых» продолжается, команда всего лишь восьмая.

Протокол игры  
Осасуна 2:2 Барселона
    12' Гонсалес Нико (0:1)
(1:1) Гарсия Давид III 14'    
(2:2) Авила Эсекьель 87'   49' Абдессамад Эззалзули (1:2)
Эррера Серхио Видаль Начо   28'   74' (Торрес Роберто (   74') Унаи Гарсия Гарсия Давид III   67' Круз Хуан   49' Торро Лукас Барха Энрике   68' (Авила Эсекьель (   68') Гарсия Рубен   37'   68' (Будимир Анте (   68') Монкайола Хон Санчес Мануэль   56'   74' (Анхель Хосе (   74') Кике Гарсия   68' (Брашанац Дарко (   68')
Запасные: Перес Иньиго Рамос Дарио Грау Хауме Онтиверос Хавьер Мартинес Хавьер II Ойер Санхурхо Рамальо Чимено
Тер Штеген Марк-Андре   83' Араухо Рональд Пике Херард Юмтити Самуэль Гонсалес Нико   73' (Мингеса Оскар (   73') Бускетс Серхио Гави   74' Дембеле Усман   81' (Коутиньо Филиппе (   81') Де Йонг Френки Абдессамад Эззалзули Де Йонг Люк
Запасные: Бальде Алехандро Пуч Рикард Пенья Иньяки Гарсия Эрик Ленгле Клеман Дест Серджино Нето Мурара Демир Юсуф Ferran Jutgla
12 декабря. Стадион "Эль-Садар".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Осасуна Барселона
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ОСАСУНА БАРСЕЛОНА
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Комментарии (5)
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Рейтинг комментариев
crocodile
12 Декабря 2021 в 20:38
в Кумане ничего не было.
кусок теста.
skywoker
12 Декабря 2021 в 20:35
вот есть топовый игрок - например левандовски
он играет в топовой команде, у которой крепкий состав, собранный не за один год и не за малые деньги
у этой команды амбиции на лч
а вот педри/шмедри/гави/араухо/прочий шлак - это игроки команды уровня середины/низа таблицы чемпионатов топ-5
команда на 90% состоит из таких как они
потолок такой команды - ЛЕ
что с хави, что с куманом, что с бл..ть бабушкой аршавина
это ежу понятно
и из д..рьма никакой лч не будет
пора эту тему опустить с концами
Misha_diablo_football
12 Декабря 2021 в 20:30
ЛЕ и ЛК плакают по Барсе, Хави пока что строит новую Барсу на крови и костях старой команды, новых идей и новых топовых игроков не предвидеться и в помине...
Артур Измаилов
12 Декабря 2021 в 20:30
с недофизруком хИви еще хуже
779
12 Декабря 2021 в 20:10
Трудно привыкать к тому, что победы для нас сейчас совсем не обязательны.
Очередной случай, когда не наиграли на три очка.
Абде выделялся - он и забил дебютный.
Все остальные наиграли на удовлетворительно. По другому это можно назвать посредственно. Таков и результат.
Осасуна была даже креативнее моментами.
Думай, Хави, думай.
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окончен Вильярреал 2:0 Райо Вальекано
окончен Осасуна 2:2 Барселона
Идет 6 минута Бетис 0:0 Реал Сосьедад
12.12  23:00 Реал Мадрид ... Атлетико М 2.17 3.55 3.4
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