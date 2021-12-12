В Кумане ли была проблема: «Барселона» снова не победила

Давно не побеждавшая в Ла Лиге «Осасуна» играла против «Барселоны» в 17-м туре, в которой месяц случилась тренерская рокировка. В дебюте Нико Гонсалес и Давил Гарсия забили по голу, а сразу после перерыва отличился Эззалзули Абдессамад. Каталонцы вели вплоть до последних минут, когда пропустили удар Эсекьеля Авилы - 2:2.

Череда неудач «сине-гранатовых» продолжается, команда всего лишь восьмая.