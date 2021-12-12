В Кумане ли была проблема: «Барселона» снова не победила

Давно не побеждавшая в Ла Лиге «Осасуна» играла против «Барселоны» в 17-м туре, в которой месяц случилась тренерская рокировка. В дебюте Нико Гонсалес и Давил Гарсия забили по голу, а сразу после перерыва отличился Эззалзули Абдессамад. Каталонцы вели вплоть до последних минут, когда пропустили удар Эсекьеля Авилы - 2:2.
Череда неудач «сине-гранатовых» продолжается, команда всего лишь восьмая.
Протокол игры
|12' Гонсалес Нико (0:1)
|(1:1) Гарсия Давид III 14'
|(2:2) Авила Эсекьель 87'
|49' Абдессамад Эззалзули (1:2)
Эррера Серхио • Видаль Начо 28' 74' ( Торрес Роберто ( 74') • Унаи Гарсия • Гарсия Давид III • 67'Круз Хуан • 49'Торро Лукас • Барха Энрике 68' ( Авила Эсекьель ( 68') • Гарсия Рубен 37' 68' ( Будимир Анте ( 68') • Монкайола Хон • Санчес Мануэль 56' 74' ( Анхель Хосе ( 74') • Кике Гарсия 68' ( Брашанац Дарко ( 68')
Запасные: Перес Иньиго • Рамос Дарио • Грау Хауме • Онтиверос Хавьер • Мартинес Хавьер II • Ойер Санхурхо • Рамальо Чимено
Тер Штеген Марк-Андре • 83'Араухо Рональд • Пике Херард • Юмтити Самуэль • Гонсалес Нико 73' ( Мингеса Оскар ( 73') • Бускетс Серхио • Гави • 74'Дембеле Усман 81' ( Коутиньо Филиппе ( 81') • Де Йонг Френки • Абдессамад Эззалзули • Де Йонг Люк
Запасные: Бальде Алехандро • Пуч Рикард • Пенья Иньяки • Гарсия Эрик • Ленгле Клеман • Дест Серджино • Нето Мурара • Демир Юсуф • Ferran Jutgla
12 декабря. Стадион "Эль-Садар".
кусок теста.
он играет в топовой команде, у которой крепкий состав, собранный не за один год и не за малые деньги
у этой команды амбиции на лч
а вот педри/шмедри/гави/араухо/прочий шлак - это игроки команды уровня середины/низа таблицы чемпионатов топ-5
команда на 90% состоит из таких как они
потолок такой команды - ЛЕ
что с хави, что с куманом, что с бл..ть бабушкой аршавина
это ежу понятно
и из д..рьма никакой лч не будет
пора эту тему опустить с концами
Очередной случай, когда не наиграли на три очка.
Абде выделялся - он и забил дебютный.
Все остальные наиграли на удовлетворительно. По другому это можно назвать посредственно. Таков и результат.
Осасуна была даже креативнее моментами.
Думай, Хави, думай.