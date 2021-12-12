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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави: «Молодые игроки выручают «Барселону» в трудные времена, но они не могут всегда выступать ярко из-за возраста»

12 Декабря 2021 • 20:55 Комментировать
Осасуна
2:2
Барселона
окончен

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес подвел итоги очередного провального для команды матча в рамках Ла Лиги – каталонцы на последних минутах упустили победу над «Осасуной», потеряв шанс приблизиться к лидерам чемпионата.

«Молодые игроки выручают «Барселону» в трудные времена, но они не могут всегда выступать ярко из-за возраста. Нам необходимы победы. Считаю, что мы хорошо сражались, но при 2:1 надо действовать умнее, держать мяч. Мы же не были спокойны и закрылись в обороне. Это не то, что мы тренировали и готовили. Столько еще всего надо исправить… Это были бы очень важные три очка», - приводит слова испанского специалиста Marca.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес
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ОСАСУНА БАРСЕЛОНА
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окончен Осасуна 2:2 Барселона
окончен Бетис 4:0 Реал Сосьедад
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