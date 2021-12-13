В «Барселоне» оценили работу Хави

Руководство каталонской «Барселоны» всячески поддерживает нового главного тренера команды Хави Эрнандеса, несмотря на неудачные показатели «сине-гранатовых» в последних играх. Об этом заявил президент клуба Жоан Лапорта.

«Хави очень сильно мотивирован, он остался доволен реакцией футболистов на поражение от «Баварии». Болельщики недовольны вылетом из Лиги чемпионов, но мы по-прежнему верим в Эрнандеса. Мы довольны его работой», - приводит слова руководителя Sport.es.

Накануне «Барселона» потеряла очередные очки в чемпионате Испании, допустив осечку в гостевом матче с «Осасуной» (2:2). Каталонцы идут лишь на восьмом месте в таблице Ла Лиги.