Президент «Барселоны» обратился к болельщикам после вылета команды из Лиги чемпионов

В пятницу, 10 декабря, президент «Барселоны» Жоан Лапорта опубликовал у себя в «Твиттере» видео-обращение, на котором пообещал болельщикам исправить все проблемы команды в ближайшем будущем.

«Я также, как и Вы, разочарован в связи с последними новостями. Полностью поддерживаю мнение о том, что «Барселоне» необходимы усиления. Как Вы знаете, мы приняли клуб, который погряз в огромных долгах. Это в определенной степени сковывает наши возможности, но я обещаю, что мы найдем новых качественных футболистов в зимнее трансферное окно. Усердно работаем, чтобы осуществить эту задачу. Сейчас же прошу не оставлять команду и двигаться дальше вместе. Спасибо Вам, Visca el Barça!» - заявил чиновник.