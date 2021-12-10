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Чемпионат Испании. Ла Лига

Президент «Барселоны» обратился к болельщикам после вылета команды из Лиги чемпионов

10 Декабря 2021 • 22:07 Комментировать (2)
Осасуна
...
Барселона
4.05 3.60 1.90
12.12 18:15

В пятницу, 10 декабря, президент «Барселоны» Жоан Лапорта опубликовал у себя в «Твиттере» видео-обращение, на котором пообещал болельщикам исправить все проблемы команды в ближайшем будущем.

«Я также, как и Вы, разочарован в связи с последними новостями. Полностью поддерживаю мнение о том, что «Барселоне» необходимы усиления. Как Вы знаете, мы приняли клуб, который погряз в огромных долгах. Это в определенной степени сковывает наши возможности, но я обещаю, что мы найдем новых качественных футболистов в зимнее трансферное окно. Усердно работаем, чтобы осуществить эту задачу. Сейчас же прошу не оставлять команду и двигаться дальше вместе. Спасибо Вам, Visca el Barça!» - заявил чиновник.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жоан Лапорта
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ОСАСУНА БАРСЕЛОНА
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Alex1972
10 Декабря 2021 в 22:30
Я обещаю вам выиграть ЛЕ если не в этом году, то в следующем.. Хе-хе...
id152079006
10 Декабря 2021 в 23:33
Теперь ещё есть ЛК. Так, на всякий случай...
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