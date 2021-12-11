Пару недель назад появлялась информация, что «Челси» всерьез заинтересован в 17-летнем полузащитнике «Барселоны» Гави. Однако, теперь у лондонцев появился еще один конкурент из английской Премьер-лиги – «Ливерпуль».

Как свидетельствует британское издание Daily Mail, мерсисайдцы, как и лондонский клуб, готовы воспользоваться клаузулой в контракте испанского футболиста, которая равна 50 миллионам евро.

Стоит напомнить, что «Барселона» в свою очередь не раз заявляла о желании сохранить молодого игрока у себя. В Каталонии не сомневаются, что в скором времени Гави поставит подпись под новым соглашением с увеличенной суммой отступных.