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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

В Англии появился ещё один претендент на юную звезду «Барселоны» Гави слухи

11 Декабря 2021 • 21:37 Комментировать
Осасуна
...
Барселона
4.05 3.60 1.90
Через 20 ч. 4 мин.

Пару недель назад появлялась информация, что «Челси» всерьез заинтересован в 17-летнем полузащитнике «Барселоны» Гави. Однако, теперь у лондонцев появился еще один конкурент из английской Премьер-лиги – «Ливерпуль».

Как свидетельствует британское издание Daily Mail, мерсисайдцы, как и лондонский клуб, готовы воспользоваться клаузулой в контракте испанского футболиста, которая равна 50 миллионам евро.

Стоит напомнить, что «Барселона» в свою очередь не раз заявляла о желании сохранить молодого игрока у себя. В Каталонии не сомневаются, что в скором времени Гави поставит подпись под новым соглашением с увеличенной суммой отступных.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Барселона Гави
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ОСАСУНА БАРСЕЛОНА
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