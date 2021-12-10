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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Названы сроки восстановления Депая

10 Декабря 2021 • 19:13 Комментировать
Осасуна
...
Барселона
4.05 3.60 1.90
12.12 18:15

«Барселона» потеряла Мемфиса Депая – в игре против «Баварии» голландец получил травму бедра. Как сообщает на своих страницах AS, Депай не сыграет за каталонцев как минимум месяц, то есть он вернётся на поле уже в 2022 году.

В сезоне 2021/2022 Мемфис Депай провёл за «Барселону» 21 матч в различных соревнованиях. На счету голландского форварда 8 голов и 2 результативных паса на партнёров.

У «Барселоны» перед игрой против «Осасуны» есть только один здоровый нападающий – это Люк де Йонг. Мемфис Депай, Серхио Агуэро и Мартин Брайтвайт числятся в лазарете.

Напомним, что «Барселона» в среду проиграла «Баварии» со счётом 0:3 и не смогла пробиться в плей-офф Лиги чемпионов впервые за 20 лет.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Мемфис Депай
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