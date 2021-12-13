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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави назвал цель «Барселоны» в этом сезоне

13 Декабря 2021 • 10:34 Комментировать
Осасуна
2:2
Барселона
окончен

Наставник каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес во время общения с журналистами обозначил цель своей команды на этот сезон. В последнем поединке «сине-гранатовые» сыграли вничью с «Осасуной» (2:2).

«Мы огорчены одним очком. Нужно было держать игру под контролем, однако у нас не получилось. Команда должна была проявить хладнокровие, но в концовке соперник смог прижать нас и отыграться.

Цель «Барселоны»? Мы будет продолжать бороться. Хотим завершить сезон в топ-4», - приводит слова специалиста газета Marca.

После 17 туров «Барса» идет на восьмом месте, отставая от четвертой позиции на пять баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес
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ОСАСУНА БАРСЕЛОНА
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