Хави пообещал Лапорте: Через год «Барселона» будет играть на уровне «Баварии»

В среду «Бавария» снова разгромила «Барселону» и отправила каталонцев в Лигу Европы. Несмотря на обилие проблем с составом и финансами, у нового главного тренера «сине-гранатовых» Хави большие планы по возрождению клуба.

Во время обратного перелета из Мюнхена в Барселону Хави сделал рискованное заявление в беседе с президентом клуба Жоаном Лапортой. Легендарный в прошлом полузащитник пообещал, что уже через год «Барселона» будет играть на одном уровне с «Баварией». Об этом сообщает Diario AS.

В данный момент каталонцы идут на седьмом месте в Ла Лиге и стеснены в средствах для приобретения новых футболистах. Единственное, на чем они могут «выехать» - талантливая молодежь и тренерские способности Хави.