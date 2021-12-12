​Хави рассказал, чего не хватает «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался по поводу того, чего не хватает его команде.

«Проблема скорее психологическая, чем футбольная. Ребята должны верить в себя, и это то, что я должен сделать. Мы поощряем их к смелости. В «Барселоне» не стоит играть на 6 из 10 или 7 из 10 – здесь нужно стремиться к совершенству.

Вот чего не хватает. Мужества, стремления к высокому, а не к низкому. Если мы будем смелыми и понимающими игру, мы окажемся не так уж далеки от того, чего хотим.

У команды есть класс, чтобы конкурировать и бороться за титулы. В игре против «Баварии» сказался психологический аспект и признаки того, что «Барселона» потеряла свои черты», - слова Хави с пресс-конференции приводит Goal.com.