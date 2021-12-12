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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Хави рассказал, чего не хватает «Барселоне»

12 Декабря 2021 • 16:16 Комментировать (1)
Осасуна
...
Барселона
3.90 3.40 2.00
Через 1 ч. 15 мин.

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался по поводу того, чего не хватает его команде.

«Проблема скорее психологическая, чем футбольная. Ребята должны верить в себя, и это то, что я должен сделать. Мы поощряем их к смелости. В «Барселоне» не стоит играть на 6 из 10 или 7 из 10 – здесь нужно стремиться к совершенству.

Вот чего не хватает. Мужества, стремления к высокому, а не к низкому. Если мы будем смелыми и понимающими игру, мы окажемся не так уж далеки от того, чего хотим.

У команды есть класс, чтобы конкурировать и бороться за титулы. В игре против «Баварии» сказался психологический аспект и признаки того, что «Барселона» потеряла свои черты», - слова Хави с пресс-конференции приводит Goal.com.  

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Барселона Хави Эрнандес
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ОСАСУНА БАРСЕЛОНА
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
skywoker
12 Декабря 2021 в 16:20
это у той барселоны 2008 были психологические проблемы, которые решил гвардиола
а у этой как раз футбольные - днищемолодежь и средние игроки старта
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Идет 45 минута Вильярреал 2:0 Райо Вальекано 1.72 3.85 5
12.12  18:15 Осасуна ... Барселона 4 3.85 1.88
12.12  20:30 Бетис ... Реал Сосьедад 2.6 3.35 2.8
12.12  23:00 Реал Мадрид ... Атлетико М 2.17 3.55 3.4
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