Хави: «Я по-прежнему настроен оптимистично, «Барселона» не остановится»

Накануне противостояния с «Осасуной» в рамках Ла Лиги главный тренер «Барселоны» в очередной раз прокомментировал состояние команды, пообещав, что он исправит ситуацию.

«Результаты пока что не радуют, но мы усердно работаем. Иногда попросту не хватает смелости. Я по-прежнему настроен оптимистично. Клуб переживает не лучшие времена, но надо радоваться, поднимать настроение. Конечно, я обеспокоен вылетом из Лиги чемпионов, но у меня полно дел. Никто не собирается останавливаться. Надо возвращаться на те позиции, которые «Барселона» заслуживает», - приводит слова Хави Marca.

Напомним, что на данный момент каталонцы находятся вне зоны еврокубков в турнирной таблице чемпионата Испании.