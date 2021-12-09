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Чемпионат Испании. Ла Лига

Жуниор Фирпо: «Куман начал лгать и говорить бессмыслицу»

09 Декабря 2021 • 16:32 Комментировать
Осасуна
...
Барселона
4.10 3.60 1.88
12.12 18:15

В 2019 году «Барселона» приобрела левого защитника «Бетиса» Жуниора Фирпо, который всё же не смог там раскрыть свой талант и спустя два сезона перебрался в «Лидс», немного потеряв в стоимости.

25-летний доминиканец считает, что не стал важным игроком каталонцев из-за Рональда Кумана, который в тот период тренировал каталонцев.

- Я задал ему прямой вопрос, а он начал лгать. Куман говорил бессмыслицу, якобы я плохо тренируюсь и оказываю плохое влияние на команду. Я не знаю, как может молодой парень, который только-только появился в команде отрицательно влиять на футболистов, которые выиграли всё.

В текущем сезоне Жуниор Фирпо сыграл 10 матчей за «Лидс».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Рональд Куман Жуниор Фирпо
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