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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» трижды сохраняла ворота сухими в текущем розыгрыше Ла Лиги – это самый низкий показатель в чемпионате

12 Декабря 2021 • 20:16 Комментировать
Осасуна
2:2
Барселона
окончен

Стремительное падение «Барселоны» продолжается – каталонцы снова потеряли очки в Ла Лиге, упустив победу над «Барселоной» в заключительные минуты.

Более того, новому тренерскому штабу Хави Эрнандеса пока так и не удалось исправить проблемы в действиях оборонительной линии. «Сине-гранатовые» лишь трижды в текущем розыгрыше чемпионата сумели сохранить свои ворота сухими, что является самым низким показателем первенства – столько же еще у пяти команд.

К слову «Барселона» уже отстала от лидера «Реала» на 15 пунктов, имея равное количество поединков на данный момент. Также испанский гранд на неделе вылетел из Лиги чемпионов, пропустив в плей-офф «Бенфику».

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ОСАСУНА БАРСЕЛОНА
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