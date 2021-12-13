Пике: «Барселона» в критической ситуации»

Один из старожилов каталонской «Барселоны» Херард Пике поделился мнением о провальном выступлении команды в текущем сезоне. В последнем матче «сине-гранатовые» не досчитались очков, упустив победу над «Осасуной» (2:2).

«Барса» попала в критическую ситуацию. Мы обязаны начать выигрывать. Команда должна максимально настроиться на ближайший поединок. Мне нравится наше подрастающее поколение, однако для клуба нет ничего важнее победы», - приводит слова 34-летнего защитника AS.

«Сине-гранатовые» провалили первую часть сезона в Ла Лиге. Команда занимает лишь восьмое место в таблице. Ранее каталонцы вылетели из Лиги чемпионов, впервые за долгое время не сумев пробиться в плей-офф.