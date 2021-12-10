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Чемпионат Испании. Ла Лига

Гризманн отреагировал на вылет «Барселоны» из Лиги чемпионов

10 Декабря 2021 • 23:11 Комментировать
Осасуна
...
Барселона
4.05 3.60 1.90
12.12 18:15

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн, права на которого пока еще принадлежат «Барселоне», отреагировал на вылет каталонцев из Лиги чемпионов. Напомним, что испанский гранд не будет представлен в 1/8 финала самого престижного клубного турнира Европы впервые за 20 лет.

«Я искренне удивился, потому что «Барселона» всегда была одной из лучших команд в Лиге чемпионов и регулярно выступала в плей-офф. Можно списать на то, что в клубе произошло много изменений. Ушел лидер Месси, сменился главный тренер. Из этой ситуации есть выход, просто надо набраться терпения и довериться тем специалистам, которые сейчас будут исправлять имеющееся проблемы», - цитирует французского футболиста издание Mundo Deportivo.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Антуан Гризманн
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ОСАСУНА БАРСЕЛОНА
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