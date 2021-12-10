Гризманн отреагировал на вылет «Барселоны» из Лиги чемпионов

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн, права на которого пока еще принадлежат «Барселоне», отреагировал на вылет каталонцев из Лиги чемпионов. Напомним, что испанский гранд не будет представлен в 1/8 финала самого престижного клубного турнира Европы впервые за 20 лет.

«Я искренне удивился, потому что «Барселона» всегда была одной из лучших команд в Лиге чемпионов и регулярно выступала в плей-офф. Можно списать на то, что в клубе произошло много изменений. Ушел лидер Месси, сменился главный тренер. Из этой ситуации есть выход, просто надо набраться терпения и довериться тем специалистам, которые сейчас будут исправлять имеющееся проблемы», - цитирует французского футболиста издание Mundo Deportivo.