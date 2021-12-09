Руководство «Барселоны» продолжает активную работу на трансферном рынке, подыскивая варианты для усиления команды в следующем году, когда клубу удастся выбраться из финансовой ямы.

Таким образом, на радар испанского гранда попал один из лидеров мюнхенской «Баварии», Серж Гнабри. Как свидетельствует издание El Nacional, «Барселона» всерьез рассматривает возможность приглашения 26-летнего немца.

Правда, эта сделка обойдется каталонцам не менее, чем в 60 миллионов евро. Контракт Гнабри с «Баварией» истекает летом 2023 года, а в текущем сезоне он уже записал на свой счет 12 результативных действий в 21 матче во всех турнирах.