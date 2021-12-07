На днях появилась информация, что «Барселона» решила сделать финальное предложение по новому контракту Усману Дембеле. Согласно испанской прессе, каталонцы остановились на зарплате в 11 миллионов евро в год, но эта сумма не отображает реального положения дел.

Как информирует издание Mundo Deportivo, огромная часть возможной заработной платы француза будет зависеть от его выступлений. Отмечается, что в соглашение будут включены различные бонусы, при активировании которых Дембеле может стать самым высокооплачиваемым футболистом клуба.

Пока неизвестно, о каких пунктах именно идет речь, но ранее ходили слухи о выплатах за каждый сыгранный вингером матч. К слову, главный тренер команды Хави Эрнандес рассчитывает на Дембеле в ближайшем будущем.