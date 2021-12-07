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Чемпионат Испании. Ла Лига

Усман Дембеле может стать самым высокооплачиваемым игроком «Барселоны» слухи

07 Декабря 2021 • 20:30 Комментировать
Осасуна
...
Барселона
4.20 3.70 1.85
12.12 18:15
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На днях появилась информация, что «Барселона» решила сделать финальное предложение по новому контракту Усману Дембеле. Согласно испанской прессе, каталонцы остановились на зарплате в 11 миллионов евро в год, но эта сумма не отображает реального положения дел.

Как информирует издание Mundo Deportivo, огромная часть возможной заработной платы француза будет зависеть от его выступлений. Отмечается, что в соглашение будут включены различные бонусы, при активировании которых Дембеле может стать самым высокооплачиваемым футболистом клуба.

Пока неизвестно, о каких пунктах именно идет речь, но ранее ходили слухи о выплатах за каждый сыгранный вингером матч. К слову, главный тренер команды Хави Эрнандес рассчитывает на Дембеле в ближайшем будущем.


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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Усман Дембеле
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