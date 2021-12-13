Фанаты «Барселоны» «наехали» на Лапорту после очередной осечки команды

Поклонники каталонской «Барселоны» недовольны очередной осечкой команды в испанском чемпионате. На этот раз «сине-гранатовые» потеряли очки в матче со скромной «Осасуной», сыграв вничью со счетом 2:2.

Как информируют журналисты Sport.es, после окончания встречи группа фанатов каталонского коллектива обрушилась с критическими высказываниями в адрес президента клуба Жоана Лапорты. Болельщики выразили недовольство результатами команды, а некоторые из них даже перешли на личные оскорбления.

Напомним, что «Барселона» вылетела из Лиги чемпионов, а в Ла Лиге занимает лишь восьмое место.