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Чемпионат Испании. Ла Лига

Фанаты «Барселоны» «наехали» на Лапорту после очередной осечки команды

13 Декабря 2021 • 08:41 Комментировать
Осасуна
2:2
Барселона
окончен

Поклонники каталонской «Барселоны» недовольны очередной осечкой команды в испанском чемпионате. На этот раз «сине-гранатовые» потеряли очки в матче со скромной «Осасуной», сыграв вничью со счетом 2:2.

Как информируют журналисты Sport.es, после окончания встречи группа фанатов каталонского коллектива обрушилась с критическими высказываниями в адрес президента клуба Жоана Лапорты. Болельщики выразили недовольство результатами команды, а некоторые из них даже перешли на личные оскорбления.

Напомним, что «Барселона» вылетела из Лиги чемпионов, а в Ла Лиге занимает лишь восьмое место.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жоан Лапорта
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ОСАСУНА БАРСЕЛОНА
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