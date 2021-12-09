Проблемы «Барселоны» продолжаются: Депай получил мышечное повреждение, Альба не сыграет до конца года, а Роберто был прооперирован

И без того не самая лучшая кадровая ситуация в «Барселоне» ухудшилась после провального поединка с «Баварией» в Лиге чемпионов. По ходу матча поле из-за очередной травмы покинул Хорди Альба, а нападающий Мемфис Депай получил мышечное повреждение.

Теперь они вряд ли помогут каталонцам в ближайших играх, передает издание Diario. Что касается Альбы, то он вернется в строй аж в 2022 году. Также уточняется, что в четверг был успешно прооперирован Серхи Роберто – он буде проходить процесс реабилитации в течение четырех месяцев.

Согласно различным источникам, уже зимой «сине-гранатовые» намерены провести активную трансферную кампанию, чтобы усилить состав.