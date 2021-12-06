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Чемпионат Германии. Бундеслига

Адейеми отказал «Барселоне»

06 Декабря 2021 • 22:26 Комментировать (1)
Ред Булл Зальцбург
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Севилья
2.95 3.35 2.40
08.12 23:00

Один из лучших юных форвардов мира Карим Адейеми становится яблоком раздора для топ-клубов Европы. Ранее казалось, что фаворитом в этом споре является «Барселона», которая уже сделала официальное предложение «Ред Булл Зальцбургу». Но, по данным Sky Germany, 19-летний футболист ответил на это отказом.

Адейеми предпочитает продолжить карьеру в Германии, чтобы быть на виду у главного тренера «бундестим» Ханси Флика с прицелом на Евро-2024. В данный момент идут переговоры с дортмундской «Боруссией», и они с вероятностью около 95% закончатся положительно.

Трансферная стоимость Адейеми оценивается в 20 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Боруссия Дортмунд Ред Булл Зальцбург Карим Адейеми
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Комментарии (1)
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Zenituwka
06 Декабря 2021 в 23:05
Если Бавария подсуетится, то остальные без шансов
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