Адейеми отказал «Барселоне»

Один из лучших юных форвардов мира Карим Адейеми становится яблоком раздора для топ-клубов Европы. Ранее казалось, что фаворитом в этом споре является «Барселона», которая уже сделала официальное предложение «Ред Булл Зальцбургу». Но, по данным Sky Germany, 19-летний футболист ответил на это отказом.

Адейеми предпочитает продолжить карьеру в Германии, чтобы быть на виду у главного тренера «бундестим» Ханси Флика с прицелом на Евро-2024. В данный момент идут переговоры с дортмундской «Боруссией», и они с вероятностью около 95% закончатся положительно.

Трансферная стоимость Адейеми оценивается в 20 млн евро.