В Испании критикуют «Барселону» за предстоящий матч в Саудовской Аравии

В среду «Барселона» вылетела из Лиги чемпионов и находится в середине таблицы чемпионата Испании. Вместо тщательной подготовки к матчам Ла Лиги через неделю каталонцы проведут товарищескую встречу с «Бока Хуниорс» в Саудовской Аравии. Football Esрana считает, что нельзя было выбрать более неудачное время для такого мероприятия, чем 14 декабря.

Если даже не брать моральную сторону проведения матча в Эр-Рияде и то, что встречу в память о Диего Марадоне лучше было бы провести в Аргентине, каталонцам нужно сыгрываться и привыкать к требованиям нового наставника. 12 декабря команда выйдет против «Осасуны», затем налетает 6000 километров на самолете, проведет спарринг и 18 числа сразится с «Эльче».