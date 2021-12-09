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Чемпионат Испании. Ла Лига

В Испании критикуют «Барселону» за предстоящий матч в Саудовской Аравии

09 Декабря 2021 • 17:47 Комментировать
Осасуна
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Барселона
4.10 3.60 1.88
12.12 18:15

В среду «Барселона» вылетела из Лиги чемпионов и находится в середине таблицы чемпионата Испании. Вместо тщательной подготовки к матчам Ла Лиги через неделю каталонцы проведут товарищескую встречу с «Бока Хуниорс» в Саудовской Аравии. Football Esрana считает, что нельзя было выбрать более неудачное время для такого мероприятия, чем 14 декабря.

Если даже не брать моральную сторону проведения матча в Эр-Рияде и то, что встречу в память о Диего Марадоне лучше было бы провести в Аргентине, каталонцам нужно сыгрываться и привыкать к требованиям нового наставника. 12 декабря команда выйдет против «Осасуны», затем налетает 6000 километров на самолете, проведет спарринг и 18 числа сразится с «Эльче».

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Барселона
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