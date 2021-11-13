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Чемпионат Испании. Ла Лига

Йович окончательно решил уйти из «Реала»

13 Ноября 2021 • 23:12 Комментировать
Гранада
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Реал Мадрид
7.70 4.60 1.42
21.11 18:15

По всей видимости, дни нападающего Луки Йовича в мадридском «Реале» сочтены. Серб за пару лет так и не смог закрепиться в составе «сливочных», а отправляться в очередную аренду игрок не хочет.

В добавок к этому, избавиться от балласта уже в зимнее трансферное окно намерен главный тренер команды Карло Анчелотти. Согласно информации, предоставленной испанским изданием AS, агенты Йовича уже начали искать для своего клиента новый клуб.

Уточним, что действующий контракт футболиста с «Реалом» рассчитан до лета 2025 года, но гранд местного футбола не собирается загибать цену на форварда. В текущем сезоне Йович голами не отличался, появившись на поле в семи матчах.   

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лука Йович
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