Йович окончательно решил уйти из «Реала»

По всей видимости, дни нападающего Луки Йовича в мадридском «Реале» сочтены. Серб за пару лет так и не смог закрепиться в составе «сливочных», а отправляться в очередную аренду игрок не хочет.

В добавок к этому, избавиться от балласта уже в зимнее трансферное окно намерен главный тренер команды Карло Анчелотти. Согласно информации, предоставленной испанским изданием AS, агенты Йовича уже начали искать для своего клиента новый клуб.

Уточним, что действующий контракт футболиста с «Реалом» рассчитан до лета 2025 года, но гранд местного футбола не собирается загибать цену на форварда. В текущем сезоне Йович голами не отличался, появившись на поле в семи матчах.