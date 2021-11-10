«Реал» надеется продлить контракт Милитао

Несмотря на грандиозные планы по усилению состава и распродажи балласта, приоритетной целью мадридского «Реала» в ближайшее время все же является пролонгация одного из новоиспеченных лидеров коллектива. Речь идет о защитнике Эдере Милитао, который в текущем сезоне впечатляет своими выступлениями руководство и тренерский штаб клуба.

Как свидетельствует издание Marca, «сливочные» хотят как можно скорее закрыть этот вопрос. Примечательно, что действующее соглашение бразильца рассчитано аж до лета 2025 года, но боссы намерены предложить футболисту повышение к зарплате в качестве дополнительной мотивации после удачного стартового отрезка чемпионата.

Напомним, что в свое время «Реал» заплатил за трансфер Милитао 50 миллионов евро, обогатив в 2019 году «Порту».