Кроос: «В этом сезоне «Реал» должен выиграть все трофеи»

Полузащитник «Реала» Тони Кроос рассказал, какие задачи и цели поставлены перед командой в текущем сезоне. Немец подтвердил, что клуб не отходит от своих традиций, надеясь стать триумфатором в каждом из турниров.

«Если в команде все получают удовольствия от рабочего процесса, то мы снова сможем победить везде. Мы должны выиграть трофеи Ла Лиги и Лиги чемпионов в этом году. Другое дело, что иногда не все может пойти по плану, надо быть к этому готовыми. Мои личные амбиции? Хотелось бы просто обойтись без травм, этого достаточно», - цитируют Крооса журналисты испанского издания Marca.

Добавим, что на данный момент «Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, а также практически обеспечил себе выход из группы Лиги чемпионов.