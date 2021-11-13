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Чемпионат Испании. Ла Лига

Кроос: «В этом сезоне «Реал» должен выиграть все трофеи»

13 Ноября 2021 • 18:51 Комментировать (1)
Гранада
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Реал Мадрид
7.70 4.60 1.42
21.11 18:15

Полузащитник «Реала» Тони Кроос рассказал, какие задачи и цели поставлены перед командой в текущем сезоне. Немец подтвердил, что клуб не отходит от своих традиций, надеясь стать триумфатором в каждом из турниров.

«Если в команде все получают удовольствия от рабочего процесса, то мы снова сможем победить везде. Мы должны выиграть трофеи Ла Лиги и Лиги чемпионов в этом году. Другое дело, что иногда не все может пойти по плану, надо быть к этому готовыми. Мои личные амбиции? Хотелось бы просто обойтись без травм, этого достаточно», - цитируют Крооса журналисты испанского издания Marca.

Добавим, что на данный момент «Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, а также практически обеспечил себе выход из группы Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Тони Кроос
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Александров Сергей
13 Ноября 2021 в 19:12
Ничего вы кроме дворового чемпионата не возьмете клоуны,и так лига говно а с уходом двух звезд это вообще отстой,поэтому барсу насилуют уже второй год в лч а сливки как был говном так и останется.
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