Дешам надеется, что «Золотой мяч» достанется Бензема

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам признался, кого считает фаворитом в борьбе за «Золотой мяч» по итогам 2021 года. Наставник отметил достижения своего подопечного, форварда «Реала» Карима Бензема, спрогнозировав тому победу в номинации.

«Приписываю Бензема к главным кандидатам не только потому, что работаю с ним. Сами посмотрите, чего он добился в сезоне с клубом и национальной командой. Он заслужил это, надеюсь, увижу Карима счастливым на сцене с наградой», - сказал Дешам в разговоре с журналистами Football Espana.

Напомним, что имя обладателя самого престижного индивидуального приза в футбольном мире общество узнает уже в конце ноября, когда будут обнародованы результаты голосования.