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Чемпионат Испании. Ла Лига

Дешам надеется, что «Золотой мяч» достанется Бензема

09 Ноября 2021 • 20:49 Комментировать (1)
Гранада
...
Реал Мадрид
7.70 4.60 1.42
21.11 18:15

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам признался, кого считает фаворитом в борьбе за «Золотой мяч» по итогам 2021 года. Наставник отметил достижения своего подопечного, форварда «Реала» Карима Бензема, спрогнозировав тому победу в номинации.

«Приписываю Бензема к главным кандидатам не только потому, что работаю с ним. Сами посмотрите, чего он добился в сезоне с клубом и национальной командой. Он заслужил это, надеюсь, увижу Карима счастливым на сцене с наградой», - сказал Дешам в разговоре с журналистами Football Espana.

Напомним, что имя обладателя самого престижного индивидуального приза в футбольном мире общество узнает уже в конце ноября, когда будут обнародованы результаты голосования.

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Евро-Футбол.Ру,
Карим Бензема Дидье Дешам Золотой Мяч
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Комментарии (1)
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Alex1972
09 Ноября 2021 в 20:56
И чего же он добился с клубом и сборной???... А- ха-ха-ха...
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