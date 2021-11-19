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Чемпионат Испании. Ла Лига

Ферлан Менди обвиняется в избиении женщины

19 Ноября 2021 • 17:58 Комментировать
Гранада
...
Реал Мадрид
7.10 4.50 1.45
21.11 18:15

Защитник «Манчестер Сити» Бенжамен Менди обвиняется в изнасиловании нескольких женщин и может провести несколько лет за решеткой. Ранее сообщалось, что однофамильцы футболиста «горожан» Ферлан Менди из «Реала» и Эдуар Менди из «Челси» были разгневаны тем, что их фото появлялись в новостях о Бенжамене Менди.

Сейчас же защитник «Реала» Ферлан Менди рискует стать не менее знаменитым в плане скандальности. По данным авторитетного репортера из Франции Ромена Молины, Ферлан Менди ударил неназванную женщину, сбил ее с ног, затем ударил ее по голове и показал ей свои гениталии. Позже женщина оказалась в палате интенсивной терапии.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ферлан Менди
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