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Чемпионат Испании. Ла Лига

Модрич планирует ещё на год продлить контракт с «Реалом» и завершить после этого карьеру

15 Ноября 2021 • 21:44 Комментировать
Гранада
...
Реал Мадрид
8.00 4.70 1.40
21.11 18:15

Полузащитник Лука Модрич изъявил желание еще на год продлить свою карьеру в мадридском «Реале», переподписав недавно согласованный контракт до лета 2023 года.

Примечательно, что хорватский футболист мог покинуть испанский гранд еще полгода назад, но попросил руководство клуба остаться в команде. Свое рвение Модрич объяснил тем, что ему не хотелось бы менять место жительства, переезжая в другой город с семьей, ведь он привык к Мадриду и «Реалу».

Полагается, что именно поэтому хавбек намерен добиться пролонгации действующего соглашения – через полтора сезона он планирует повесить бутсы на гвоздь и начать заниматься тренерской деятельностью.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лука Модрич
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