Модрич планирует ещё на год продлить контракт с «Реалом» и завершить после этого карьеру

Полузащитник Лука Модрич изъявил желание еще на год продлить свою карьеру в мадридском «Реале», переподписав недавно согласованный контракт до лета 2023 года.

Примечательно, что хорватский футболист мог покинуть испанский гранд еще полгода назад, но попросил руководство клуба остаться в команде. Свое рвение Модрич объяснил тем, что ему не хотелось бы менять место жительства, переезжая в другой город с семьей, ведь он привык к Мадриду и «Реалу».

Полагается, что именно поэтому хавбек намерен добиться пролонгации действующего соглашения – через полтора сезона он планирует повесить бутсы на гвоздь и начать заниматься тренерской деятельностью.