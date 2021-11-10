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Чемпионат Испании. Ла Лига

Каземиро: «Буду хвастаться внукам, что играл бок о бок с Модричем и Кроосом»

10 Ноября 2021 • 21:11 Комментировать
Гранада
...
Реал Мадрид
7.70 4.60 1.42
21.11 18:15

Полузащитник мадридского «Реала» Каземиро поделился, комфортно ли ему уже столько лет подряд выступать вместе с Лукой Модричем и Тони Кроосом. Бразилец заявил, что считает своих партнеров по команде выдающимися футболистами.

«Это привилегия, что я играю бок о бок с такими мастерами своего дела. Наверное, буду когда-то внукам рассказывать об этом. Очень ценю эту возможность, но пока не до конца осознаю, чего добился сам. Возможно, это придет уже с годами, когда завершу профессиональную карьеру», - приводит слова Каземиро испанское издание Marca.

Добавим, что с хавбеком сборной Бразилии в составе «Реал» трижды выигрывал Лигу чемпионов, став первым клубом в истории, сумев победить в турнире в двух розыгрышах кряду.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лука Модрич Тони Кроос Каземиро
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