Каземиро: «Буду хвастаться внукам, что играл бок о бок с Модричем и Кроосом»

Полузащитник мадридского «Реала» Каземиро поделился, комфортно ли ему уже столько лет подряд выступать вместе с Лукой Модричем и Тони Кроосом. Бразилец заявил, что считает своих партнеров по команде выдающимися футболистами.

«Это привилегия, что я играю бок о бок с такими мастерами своего дела. Наверное, буду когда-то внукам рассказывать об этом. Очень ценю эту возможность, но пока не до конца осознаю, чего добился сам. Возможно, это придет уже с годами, когда завершу профессиональную карьеру», - приводит слова Каземиро испанское издание Marca.

Добавим, что с хавбеком сборной Бразилии в составе «Реал» трижды выигрывал Лигу чемпионов, став первым клубом в истории, сумев победить в турнире в двух розыгрышах кряду.