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Чемпионат Италии. Серия А

Кесси пока склоняется к выбору в пользу «Реала» слухи

09 Ноября 2021 • 22:46 Комментировать
Фиорентина
...
Милан
3.05 3.50 2.30
20.11 22:45

Один из лидеров «Милана» Франк Кесси уже наверняка покинет команду на правах свободного агента по окончании сезона. Полузащитник намерен договориться с новым клубом уже зимой, достигнув устной договоренности.

По всей видимости, этим коллективом станет мадридский «Реал». По крайней мере, об этом информирует издание El Nacional. Полагается, что Кесси привлекает вариант продолжения карьеры в испанском гранде, несмотря на явный интерес со стороны «ПСЖ» и ряда представителей английской Премьер-лиги.

Напомним, что в самом «Милане» уже не рассчитывают удержать футболиста у себя – агенты Кесси дали понять, что их клиент не подпишет новое соглашение ни при каких условиях.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Милан Франк Кесси
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