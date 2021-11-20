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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Азар пропустит матч «Реала» из-за гастроэнтерита

20 Ноября 2021 • 17:43 Комментировать (6)
Гранада
...
Реал Мадрид
7.30 4.40 1.45
Через 23 ч. 56 мин.

Проблемы со здоровьем никак не покинут Эдена Азара. Бельгийский вингер после перехода в «Реал» то и дело оказывается в списке игроков, на которых тренерский штаб не рассчитывает. Находится Азар в этом списке и сейчас, перед матчем «сливочных» против «Гранады». Рулевой мадридской команды Карло Анчелотти сообщил, что Азар не сыграет по причине гастроэнтерита. О словах итальянского тренера рассказывает журналист Мигель Анхель Диас на своей страничке в «Твиттере».

Матч «Гранада» - «Реал» пройдёт в воскресенье, 21 ноября. Стартовый свисток футболисты и болельщики услышат в 18:15 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Эден Азар
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Комментарии (6)
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Рейтинг комментариев
Skywoker
20 Ноября 2021 в 18:05
то от поноса, то от лишнего веса
сдали бы его уже в аренду и забыли
ингерман
20 Ноября 2021 в 17:56
ай и хтой-та вот за енто ышо и бабосики предлагаец? ну ента зашквар полный.. )))
Ne gustа
20 Ноября 2021 в 17:50
Айненей,полынь трава перекатиполе. вот ежели бы рацион цыганский был,а не всяких там кальмаров ел- его бы ни адна зараза не взяла бы
Don sangre
20 Ноября 2021 в 18:01
"Суши без меры - признаки холеры"))) ]
Ne gustа
20 Ноября 2021 в 18:04
Каковы они ни есть, а хочется их много съесть))))
Don sangre
20 Ноября 2021 в 18:15
Главное не суши а чем их запивают)))
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окончен Сельта 1:1 Вильярреал
20.11  18:15 Севилья ... Алавес 1.41 4.8 8
20.11  20:30 Атлетико М ... Осасуна 1.38 4.8 9
20.11  23:00 Барселона ... Эспаньол 1.38 5.2 8.4
21.11  16:00 Хетафе ... Кадис 1.84 3.4 4.9
21.11  18:15 Гранада ... Реал Мадрид 5.8 4.7 1.53
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Сегодня, 20 Ноября
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17:43 · Испания. Ла Лига
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