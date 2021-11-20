​Азар пропустит матч «Реала» из-за гастроэнтерита

Проблемы со здоровьем никак не покинут Эдена Азара. Бельгийский вингер после перехода в «Реал» то и дело оказывается в списке игроков, на которых тренерский штаб не рассчитывает. Находится Азар в этом списке и сейчас, перед матчем «сливочных» против «Гранады». Рулевой мадридской команды Карло Анчелотти сообщил, что Азар не сыграет по причине гастроэнтерита. О словах итальянского тренера рассказывает журналист Мигель Анхель Диас на своей страничке в «Твиттере».

Матч «Гранада» - «Реал» пройдёт в воскресенье, 21 ноября. Стартовый свисток футболисты и болельщики услышат в 18:15 по московскому времени.