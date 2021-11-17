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Чемпионат Испании. Ла Лига

Кроос отказался от прощальной церемонии в сборной Германии, потому что у него была запланирована тренировка в «Реале»

17 Ноября 2021 • 23:57 Комментировать
Гранада
...
Реал Мадрид
7.10 4.50 1.45
21.11 18:15

На неделе полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос побывал в качестве гостя на подкасте Einfach mal Luppen, где ответил на различные вопросы. В ходе разговора немец упомянул, как он уходил из сборной Германии.

О своем решении завершить международную карьеру Кроос сообщил после вылета «бундестим» в 1/8 финала прошедшего чемпионата Европы. Как следствие, местная федерация предложила ему и Йоахиму Лёву провести прощальную церемонию, но игрок ответил отказом.

Свою позицию Кроос объяснил тем, что он не является любителем подобных мероприятий. Более того, на следующий день от запланированной даты у него была тренировка с «Реалом», которую хавбек не хотел пропускать.

Уточним, что в футболке сборной один из лидеров «сливочных» провел свыше 100 матчей.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Сборная Испании Тони Кроос
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