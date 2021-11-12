Кроос ответил «Ливерпулю» отказом

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» намерен попытаться переманить к себе полузащитника мадридского «Реала» Тони Крооса. Согласно различным слухам, в услугах бывшего игрока сборной Германии был лично заинтересован Юрген Клопп.

Как свидетельствует издание El Nacional, Кроос в конечном итоге все же вышел на связь с представителями английского клуба, но для того, чтобы ответить мерсисайдцам отказом. Свое решение он объяснил желанием остаться в «Реале» и завершить карьеру именно в Мадриде.

Судя по всему, теперь «Ливерпуль» переключит свое внимание на другие кандидатуры, среди которых числятся Марсело Брозович из «Интера» и Флориан Нойхаус из менхенгладбахской «Боруссии».