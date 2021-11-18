Одриосола – о Роналду: «Невозможно не ощутить уход игрока, забивающего по 50 голов за сезон»

Защитник «Фиорентины» Альваро Одриосола, права на которого принадлежат «Реалу», вспомнил момент перестройки состава «сливочных» после ухода из команды Криштиану Роналду.

«Лично я не мог даже представить, что Криштиану покинет «Реал». Был разочарован, что так и не смогу выступать с ним бок о бок, это профессионал с большой буквы, все так говорят. Его влияние на коллектив? После того, как он перебрался в «Ювентус», мы стали хуже действовать в атаке. Не хватало его голов. Невозможно не ощутить отсутствие нападающего, который способен забивать по 50 голов за сезон», - поделился Одриосола в интервью испанскому изданию AS.