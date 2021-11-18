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Одриосола – о Роналду: «Невозможно не ощутить уход игрока, забивающего по 50 голов за сезон»

18 Ноября 2021 • 15:55 Комментировать (1)
Гранада
...
Реал Мадрид
7.10 4.50 1.45
21.11 18:15

Защитник «Фиорентины» Альваро Одриосола, права на которого принадлежат «Реалу», вспомнил момент перестройки состава «сливочных» после ухода из команды Криштиану Роналду.

«Лично я не мог даже представить, что Криштиану покинет «Реал». Был разочарован, что так и не смогу выступать с ним бок о бок, это профессионал с большой буквы, все так говорят. Его влияние на коллектив? После того, как он перебрался в «Ювентус», мы стали хуже действовать в атаке. Не хватало его голов. Невозможно не ощутить отсутствие нападающего, который способен забивать по 50 голов за сезон», - поделился Одриосола в интервью испанскому изданию AS.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Криштиану Роналду Альваро Одриосола
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Комментарии (1)
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ARTUR
18 Ноября 2021 в 16:32
Раз у тебя такие мысли в бошке ,то понятно почему ты в фиорентине ,а не Реале ..
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