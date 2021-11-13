«Реал» отказался продавать своего ведущего защитника в «Челси»

Мадридский «Реал» ответил отказом на предложение «Челси» по возможному трансферу защитника Эдера Милитао. Ранее сообщалось, что лондонцы были готовы заплатить за бразильцы около 40 миллионов евро.

Согласно данным, предоставленным журналистами El Nacional, на такое решение руководства испанцев повлияло несколько факторов. Во-первых, клуб испытывает дефицит исполнителей в обороне, а зимой и вовсе должен распрощаться с Начо Фернандесом, которого пресса активно сватает в «Рому». Во-вторых, Милитао считается наследником Серхио Рамоса, а его выступления в текущем сезоне заставили боссов «сливочных» задуматься о пролонгации действующего соглашения.