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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бэйл досрочно возвращается в «Реал» с новой травмой

16 Ноября 2021 • 18:26 Комментировать
Уэльс
...
Бельгия
3.35 3.30 2.25
Через 2 ч. 25 мин.

Эпопея с травмами вингера «Реала» Гарета Бэйла продолжается. Валлиец не играл за «королевский клуб» с 28 августа и наконец-то восстановился, сразу отправившись в лагерь национальной сборной.  Главный тренер мадридцев Карло Анчелотти положительно отнесся к такому развитию событий, ведь Бэйлу нужно набирать форму.

Тем не менее, против Беларуси (5:1) в субботу Бэйл отыграл только первый тайм, получив сильный ушиб. Ожидалось, что лидер сборной Уэльса поможет команде хотя бы на некоторое время, но, как сообщает Marca, валлийские медики исключают подобный ход событий. Точные сроки восстановления узнаем после обследования футболиста в Мадриде.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Сборная Уэльса Гарет Бэйл
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