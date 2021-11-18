Анчелотти назвал «Реал» самым престижным клубом мира

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти заявил, что ему посчастливилось работать в величайшем футбольном клубе мира. В качестве доказательства своих слов итальянец привел несколько примеров, ссылаясь на достижения испанского гранда.

«Это самая престижная команда с богатой историей. 13 побед в Лиге чемпионов – чего только стоит подобный успех. Причем, это результат огромного труда. Не удивительно, что у нас самая большая фанбаза. С другой стороны, нужно понимать, какая ответственность лежит на плечах игроков. Мне действительно повезло стать частью «Реала», - именно такую речь произнес Анчелотти во время лекции, на которой присутствовали студенты Европейского университета Мадрида.