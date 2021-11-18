Роберто Мартинес рассказал о проблемах Эдена Азара в «Реале»

Наставник национальной команды Бельгии Роберто Мартинес ответил на вопрос касательно положения Эдена Азара в «Реале», который не получает игровой практики при Карло Анчелотти.

По словам Мартинеса, эта ситуация никак не связана с проблемами со здоровьем у бельгийца. Он заверил, что на данный момент Азара ничего не беспокоит с медицинской точки зрения. «Эден впервые полностью готов играть после перехода в «Реал», но ему грустно из-за своего текущего статуса в коллективе», - цитирует специалиста издание Cope.

Напомним, что испанская пресса активно сватает Азара обратно в АПЛ, прогнозируя тому трансфер в «Челси» или «Ньюкасл».