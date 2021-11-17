По всей видимости, мадридскому «Реалу» так и не удастся построить новую команду «галактикос», пригласив к себе ведущих молодых игроков Европы. Как минимум, в испанском гранде наверняка не будет нападающего «Боруссии» Дортмунд Эрлинга Холлана.

По информации издания El Nacional, представители «Реала» узнали, что приоритетной для себя целью норвежский форвард считает переезд в английскую Премьер-лигу. Таким образом, «сливочные» не намерены переубеждать игрока, предлагая тому баснословные деньги.

Согласно источнику, имеющееся ресурсы руководство клуба хочет потратить на подписание Килиана Мбаппе, а также на укрепление отдельно взятых позиций. Например, мадридцы продолжают искать нового центрального полузащитника, ссылаясь на закат карьеры Тони Крооса и Луки Модрича.