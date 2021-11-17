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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Реал» не будет бороться за Холанна слухи

17 Ноября 2021 • 20:21 Комментировать
Боруссия Д
...
Штуттгарт
1.38 5.30 7.50
20.11 17:30

По всей видимости, мадридскому «Реалу» так и не удастся построить новую команду «галактикос», пригласив к себе ведущих молодых игроков Европы. Как минимум, в испанском гранде наверняка не будет нападающего «Боруссии» Дортмунд Эрлинга Холлана.

По информации издания El Nacional, представители «Реала» узнали, что приоритетной для себя целью норвежский форвард считает переезд в английскую Премьер-лигу. Таким образом, «сливочные» не намерены переубеждать игрока, предлагая тому баснословные деньги.

Согласно источнику, имеющееся ресурсы руководство клуба хочет потратить на подписание Килиана Мбаппе, а также на укрепление отдельно взятых позиций. Например, мадридцы продолжают искать нового центрального полузащитника, ссылаясь на закат карьеры Тони Крооса и Луки Модрича.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Боруссия Дортмунд Эрлинг Холанн
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