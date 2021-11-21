Асенсио: «Арбитры никогда не подсуживали «Реалу»

В воскресенье, 21-го ноября, мадридский «Реал» добыл очередную победу в Ла Лиге, сохранив за собой лидерство в турнирной таблице. Однако, в поединке против «Гранады» произошел довольно неоднозначный эпизод – когда счет был уже 3:1 в пользу «сливочных», арбитр спорно удалил одного из футболистов соперника, что стало предметом для обсуждений испанской прессы.

Однако, полузащитник команды Марко Асенсио отметил, что судья принял правильное решение. «Все рефери – квалифицированы, поэтому сомневаться в их действиях не стоит. Они никогда не подсуживали «Реалу». Не думаю, что стоит углубляться в этот вопрос», - заявил испанец на послематчевом интервью.