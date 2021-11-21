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Чемпионат Испании. Ла Лига

Асенсио: «Арбитры никогда не подсуживали «Реалу»

21 Ноября 2021 • 21:46 Комментировать (1)
Гранада
1:4
Реал Мадрид
окончен

В воскресенье, 21-го ноября, мадридский «Реал» добыл очередную победу в Ла Лиге, сохранив за собой лидерство в турнирной таблице. Однако, в поединке против «Гранады» произошел довольно неоднозначный эпизод – когда счет был уже 3:1 в пользу «сливочных», арбитр спорно удалил одного из футболистов соперника, что стало предметом для обсуждений испанской прессы.

Однако, полузащитник команды Марко Асенсио отметил, что судья принял правильное решение. «Все рефери – квалифицированы, поэтому сомневаться в их действиях не стоит. Они никогда не подсуживали «Реалу». Не думаю, что стоит углубляться в этот вопрос», - заявил испанец на послематчевом интервью.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Марко Асенсио
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Комментарии (1)
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Pol-black
21 Ноября 2021 в 22:28
посмешил!
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окончен Хетафе 4:0 Кадис
окончен Гранада 1:4 Реал Мадрид
окончен Эльче 0:3 Бетис
Идет 45 минута Реал Сосьедад 0:0 Валенсия 1.74 3.85 4.9
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