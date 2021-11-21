«Реал» - единоличный лидер после разгрома «Гранады»

Мадридский «Реал» наконец-то вышел на чистое первое место в Ла Лиги. В воскресенье мадридцы гостили у «Гранады». В первом тайме команда Карло Анчелотти забила после ударов Марко Асенсио и Начо, пропустив в ответ от Луиса Суареса. После перерыва Винисиус и Ферлан Менди сделали счет разгромным - 4:1.
«Реал» с 30 очками возглавил таблицу, его соперник на грани зоны вылета.
Протокол игры
|Гранада
|1:4
|Реал Мадрид
|19' Асенсио Марко (0:1)
|25' Начо Фернандес (0:2)
|(1:2) Суарес Луис III 34'
|56' Винисиус Жуниор (1:3)
|76' Менди Ферлан (1:4)
Машимиану Луиш • Кини Марин • Виктор Диаз 58' ( Торренте Рауль ( 58') • Санчес Герман • Нева Карлос • Рочина Рубен 59' ( Руис Исма ( 59') • Гоналон Максим 59' ( Видаль Молина ( 59') • Мончу Рамон • 67'Пуэртас Антонио 46' ( Монторо Анхель ( 46' ) • 62'Суарес Луис III • Соро Альберто 78' ( Эскудеро Серхио ( 78')
Запасные: Этеки Ян • Буцке Адриан • Ариас Сантьяго • Аарон Эскандель • Бакка Карлос • Абрам Луис
Куртуа Тибо • Карвахаль Даниэль • Начо Фернандес • Алаба Давид 83' ( Вальехо Хесус ( 83') • Менди Ферлан • Модрич Лука 80' ( Камавинга Эдуардо ( 80') • Каземиро Карлос • Кроос Тони 80' ( Иско Аларкон ( 80' ) • 80'Асенсио Марко • Бензема Карим 80' ( Йович Лука ( 80') • Винисиус Жуниор 71' ( Родриго ( 71')
Запасные: Бланко Антонио • Васкес Лукас • Диас Мариано • Марсело Виера • Лунин Андрей • Милитао Эдер • Лопес Луис
21 ноября. Стадион "Нуэво Лос Карменес".