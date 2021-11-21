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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» - единоличный лидер после разгрома «Гранады»

21 Ноября 2021 • 20:10 Комментировать (2)
Гранада
1:4
Реал Мадрид
окончен

Мадридский «Реал» наконец-то вышел на чистое первое место в Ла Лиги. В воскресенье мадридцы гостили у «Гранады».  В первом тайме команда Карло Анчелотти забила после ударов Марко Асенсио и Начо, пропустив в ответ от Луиса Суареса. После перерыва Винисиус и Ферлан Менди сделали счет разгромным - 4:1.

«Реал» с 30 очками возглавил таблицу, его соперник на грани зоны вылета.

Протокол игры  
Гранада 1:4 Реал Мадрид
    19' Асенсио Марко (0:1)
    25' Начо Фернандес (0:2)
(1:2) Суарес Луис III 34'    
    56' Винисиус Жуниор (1:3)
    76' Менди Ферлан (1:4)
Машимиану Луиш Кини Марин Виктор Диаз   58' (Торренте Рауль (   58') Санчес Герман Нева Карлос Рочина Рубен   59' (Руис Исма (   59') Гоналон Максим   59' (Видаль Молина (   59') Мончу Рамон   67' Пуэртас Антонио   46' (Монторо Анхель (   46'   62') Суарес Луис III Соро Альберто   78' (Эскудеро Серхио (   78')
Запасные: Этеки Ян Буцке Адриан Ариас Сантьяго Аарон Эскандель Бакка Карлос Абрам Луис
Куртуа Тибо Карвахаль Даниэль Начо Фернандес Алаба Давид   83' (Вальехо Хесус (   83') Менди Ферлан Модрич Лука   80' (Камавинга Эдуардо (   80') Каземиро Карлос Кроос Тони   80' (Иско Аларкон (   80'   80') Асенсио Марко Бензема Карим   80' (Йович Лука (   80') Винисиус Жуниор   71' (Родриго (   71')
Запасные: Бланко Антонио Васкес Лукас Диас Мариано Марсело Виера Лунин Андрей Милитао Эдер Лопес Луис
21 ноября. Стадион "Нуэво Лос Карменес".



 

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Гранада
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Misha_diablo_football
21 Ноября 2021 в 21:22
По ходу Ла-лига будет снова сливочной...
Артур Измаилов
21 Ноября 2021 в 20:14
Молодцы! Еслиб не пижонили, забили бы еще столько же , как минимум.
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окончен Хетафе 4:0 Кадис
окончен Гранада 1:4 Реал Мадрид
Идет 51 минута Эльче 0:3 Бетис
21.11  23:00 Реал Сосьедад ... Валенсия 1.74 3.85 4.9
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20:10 · Испания. Ла Лига
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