«Реал» - единоличный лидер после разгрома «Гранады»

Мадридский «Реал» наконец-то вышел на чистое первое место в Ла Лиги. В воскресенье мадридцы гостили у «Гранады». В первом тайме команда Карло Анчелотти забила после ударов Марко Асенсио и Начо, пропустив в ответ от Луиса Суареса. После перерыва Винисиус и Ферлан Менди сделали счет разгромным - 4:1.

«Реал» с 30 очками возглавил таблицу, его соперник на грани зоны вылета.





