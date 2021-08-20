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Бензема - о продлении контракта: «Счастлив играть в лучшем клубе мира»

20 Августа 2021 • 18:55 Комментировать
Леванте
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Реал Мадрид
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Нападающий «Реала» Карим Бензема прокомментировал продление контракта с мадридским клубом. Напомним, что новое соглашение француза со «сливочными» действует до 2023 года. 

«Рад, что могу продолжать играть в лучшем клубе мира. Для меня это большая честь. Хочу поблагодарить клуб за доверие, которое оказывают мне на протяжении этого долго времени», - цитирует Бензема пресс-служба «сливочных».

Напомним, что Бензема стал игроком «Реала» в 2009 году, перейдя из «Лиона» за 35 миллионов евро. В составе «сливочных» он сыграл 560 матчей, что является десятым показателем в истории клуба.

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Реал Мадрид Карим Бензема
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