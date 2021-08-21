Анчелотти принял решение по Йовичу и Мариано

Лука Йович и Мариано Диас, которые по ходу предыдущих сезонов не могли закрепиться в основе мадридского «Реала», не покинут команду в это трансферное окно.

Такое решение принял главный тренер Карло Анчелотти, сообщает интернет-издание Football Espana. Итальянский специалист верит в то, что форварды сербского и доминиканского происхождения смогут качественно заменять возрастного уже Карима Бензема, с которым на днях был подписан новый контракт.

Также такой расклад событий обусловлен тем, что «Реал» уже не верит в успешность перехода Киллиана Мбаппе из «ПСЖ» в текущее межсезонье.