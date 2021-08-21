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Испания. Примера

Анчелотти принял решение по Йовичу и Мариано

21 Августа 2021 • 13:18 Комментировать (2)
Леванте
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Реал Мадрид
5.00 4.20 1.65
22.08 23:00
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Лука Йович и Мариано Диас, которые по ходу предыдущих сезонов не могли закрепиться в основе мадридского «Реала», не покинут команду в это трансферное окно.

Такое решение принял главный тренер Карло Анчелотти, сообщает интернет-издание Football Espana. Итальянский специалист верит в то, что форварды сербского и доминиканского происхождения смогут качественно заменять возрастного уже Карима Бензема, с которым на днях был подписан новый контракт.

Также такой расклад событий обусловлен тем, что «Реал» уже не верит в успешность перехода Киллиана Мбаппе из «ПСЖ» в текущее межсезонье.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Лука Йович Мариано Диас
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Марченко Максим
21 Августа 2021 в 13:31
Если Анчелотти сделал ставку на этих игроков ,то это провал )) В этом сезоне значит не чемпионства не трофея ЛЧ не видать Реалу )
ARTUR
21 Августа 2021 в 14:26
Не важно на кого он сделал ставку , он САМ ПРОВАЛ Реала .
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