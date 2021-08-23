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Испания. Примера

​Анчелотти не стал выделять основных форвардов в «Реале»

23 Августа 2021 • 12:41 Комментировать
Леванте
3:3
Реал Мадрид
окончен
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти на пресс-конференции после ничьей с «Леванте» (3:3) ответил на вопрос по поводу состава. Говоря о предпочтительном варианте в атаке, итальянский специалист не стал выделять основных игроков.

«Я не могу сказать, сколько игровых минут получит каждый из футболистов команды. У нас впереди много соревнований.

У нас есть качественные нападающие, такие как Гарет Бэйл, Винисиус, Эден Азар, Карим Бензема и Лука Йович. Я должен наслаждаться их качеством на футбольном поле, предоставляя игровое время тем, кто заслуживает быть там», - высказался Анчелотти.

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Реал Мадрид Карло Анчелотти
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