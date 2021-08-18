Кроос сделал выбор между Роналду и Месси

Полузащитник «Реала» Тони Кроос высказался по поводу нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси и нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Роналду является лучшим игроком нашего времени. Да, я играл с ним в одной команде, но его влияние на результат матчей слишком велико. Он сыграл решающую роль в завоевании многих трофеев. Мы были не только одноклубниками, но и соседями по раздевалке. Он жил рядом с моим домом и мы хорошо общались, поэтому я не могу назвать Месси», - заявил игрок для немецких СМИ.

Напомним, что Кроос стал игроком «Реала» в 2014 году, перейдя из «Баварии» за 25 миллионов евро. В составе мадридского клуба он трижды становился победителем Лиги чемпионов.