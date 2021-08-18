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Испания. Примера

Кроос сделал выбор между Роналду и Месси

18 Августа 2021 • 15:19 Комментировать (2)
Леванте
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Реал Мадрид
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22.08 23:00
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Полузащитник «Реала» Тони Кроос высказался по поводу нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси и нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Роналду является лучшим игроком нашего времени. Да, я играл с ним в одной команде, но его влияние на результат матчей слишком велико. Он сыграл решающую роль в завоевании многих трофеев. Мы были не только одноклубниками, но и соседями по раздевалке. Он жил рядом с моим домом и мы хорошо общались, поэтому я не могу назвать Месси», - заявил игрок для немецких СМИ.

Напомним, что Кроос стал игроком «Реала» в 2014 году, перейдя из «Баварии» за 25 миллионов евро. В составе мадридского клуба он трижды становился победителем Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Криштиану Роналду Лионель Месси Тони Кроос
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
ARTUR
18 Августа 2021 в 16:14
Уже было такое его высказывание... Ну конечно же для Кросса Криш лучший , он же его товарищ по команде , как и для Рамоса изначально тоже был Криш лучшим , а сейчас Месси , и они чуть ли не в десна целуются , какая разница конце в концов кому кто лучше )))???
Euro foot
18 Августа 2021 в 17:51
))Парень таки прямо говорит почему:
Он жил рядом с моим домом и мы хорошо общались, поэтому я не могу назвать Месси», - заявил игрок для немецких СМИ.
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