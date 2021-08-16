Пресс-служба «Реала» сообщает о том, что клуб продлил контракт с голкипером Тибо Куртуа. 29-летний бельгийский футболист поставил подпись под трудовым соглашением, рассчитанным до конца июня 2026 года.

Тибо Куртуа выступает за «Реал» с лета 2018 года после трансфера из «Челси». С тех пор бельгиец провёл за «сливочных» во всех соревнованиях 130 матчей. В них Куртуа пропустил 125 мячей. В 52 случаях Тибо сохранял свои ворота в неприкосновенности.

Ближайший матч «Реал» проведёт 22 августа. В этот день команда Карло Анчелотти сыграет с «Леванте» на поле соперника.