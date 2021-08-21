Бензема: «Мы все играем в «Реале», чтобы писать историю»

Французский нападающий мадридского «Реала» дал интервью пресс-службе «сливочных» после продления своего контракта с клубом.

«Я не слежу за статистикой. Я наслаждаюсь на футбольном поле каждый день, будь то матч или тренировка. После окончания своей карьеры я буду пересматривать видео своих голов и комбинаций, которые мы разыгрывали с партнёрами, потому что мы все играем в «Реале», чтобы писать историю», - сказал футболист.

Карим Бензема сегодня поставил подпись под новым соглашением с «Реалом», которое свяжет форварда с командой до 2023 года. Следующий матч «Реал» сыграет с «Леванте» 22 августа.