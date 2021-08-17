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Испания. Примера

«Реал» планирует серьезно усилиться следующим летом

17 Августа 2021 • 23:16 Комментировать
Леванте
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Реал Мадрид
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22.08 23:00
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«Реал» собирается следующим летом устроить масштабную трансферную кампанию, пишет Football Espana.

Мадридцы планируют снова выйти на рынок свободных агентов и подписать несколько классных футболистов. Самым свежим примером успешности такого подхода служит трансфер Давида Алабы. Через год «королевский» клуб намерен укрепить среднюю линию, которая давно не обновлялась. Под прицелом «Реала» находятся три полузащитника — Леон Горецка из «Баварии», Поль Погба из «Манчестер Юнайтед» и Эдуардо Камавинга из «Ренна».

Также «сливочные» рассчитывают заполучить защитника «Челси» Антонио Рюдигера и нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе. У всех пятерых контракты истекают следующим летом. 

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Давид Алаба Поль Погба Антонио Рюдигер Килиан Мбаппе Эдуардо Камавинга Леон Горетцка
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