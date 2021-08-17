«Реал» планирует серьезно усилиться следующим летом

«Реал» собирается следующим летом устроить масштабную трансферную кампанию, пишет Football Espana.

Мадридцы планируют снова выйти на рынок свободных агентов и подписать несколько классных футболистов. Самым свежим примером успешности такого подхода служит трансфер Давида Алабы. Через год «королевский» клуб намерен укрепить среднюю линию, которая давно не обновлялась. Под прицелом «Реала» находятся три полузащитника — Леон Горецка из «Баварии», Поль Погба из «Манчестер Юнайтед» и Эдуардо Камавинга из «Ренна».

Также «сливочные» рассчитывают заполучить защитника «Челси» Антонио Рюдигера и нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе. У всех пятерых контракты истекают следующим летом.