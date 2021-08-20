В Мадриде ограбили клубный магазин «Реала»

В клубный магазин мадридского «Реала» на «Сантьяго Бернабеу» пробрались грабители. С прошлого года стадион находится на реконструкции, поэтому никаких мер безопасности сейчас на окружающей территории не предусмотрено.

Местное издание Vozpoluli передаёт, что некоторые источники из национальной полиции Мадрида сообщили о методах ограбления. Преступники с помощью машины проломили витрину и украли всю клубную атрибутику. Не посчастливилось остаться нетронутыми даже манекенам. Грабители справились за семь минут и быстро скрылись с места.

Мадридский клуб сейчас пытается возместить ущерб и предпринять меры по поводу охраны объекта.