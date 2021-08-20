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Испания. Примера

В Мадриде ограбили клубный магазин «Реала»

20 Августа 2021 • 08:57 Комментировать
Леванте
...
Реал Мадрид
5.30 4.20 1.62
22.08 23:00
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В клубный магазин мадридского «Реала» на «Сантьяго Бернабеу» пробрались грабители. С прошлого года стадион находится на реконструкции, поэтому никаких мер безопасности сейчас на окружающей территории не предусмотрено.

Местное издание Vozpoluli передаёт, что некоторые источники из национальной полиции Мадрида сообщили о методах ограбления. Преступники с помощью машины проломили витрину и украли всю клубную атрибутику. Не посчастливилось остаться нетронутыми даже манекенам. Грабители справились за семь минут и быстро скрылись с места.

Мадридский клуб сейчас пытается возместить ущерб и предпринять меры по поводу охраны объекта.

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Реал Мадрид
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