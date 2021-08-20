Вальверде станет следующим, кто продлит контракт с «Реалом»

Уругвайский футболист середины поля мадридского «Реала» Феде Вальверде станет следующим, кто официально подпишет новое трудовое соглашение с клубом. Об этом сообщил авторитетный итальянский журналист Фабрицио Романо.

По данным Романо, клуб и игрок уже обо всем договорились: не хватает лишь подписи игрока и официального разглашения факта нового соглашения. Его продолжительность не разглашается.

Ранее свои контракты со «сливочными» уже продлили бельгийский голкипер Тибо Куртуа, испанский оборонец Дани Карвахаль и французский нападающий Карим Бензема.

Следующий матч «Реал» проведет на своем поле против «Леванте». Старт поединка запланирован на 23:00 мск. 22 августа.