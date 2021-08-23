«Реал» забил три мяча «Леванте», но едва ушёл от поражения

Матч «Леванте» - «Реал» стал украшением второго тура чемпионата Испании. Мадридцы быстро повели в игре с непростым для себя в последнее время соперником. Карим Бензема хладнокровно вывел на удар Гарета Бэйла. В первой атаке после перерыва «Леванте» отыгрался и вскоре повел в счете, а после ответа хозяева забили и в третий раз. Впрочем, на 85-й минуте Винисиус снова отыграл перевес противника. В компенсированное время «лягушки» остались без удаленного за фол последней надежды голкипера и с полевым игроком в рамке. Итог - эффектные 3:3.
Протокол игры
|Леванте
|3:3
|Реал Мадрид
|5' Бэйл Гарет (0:1)
|(1:1) Рохер Марти 46'
|(2:1) Кампанья Хосе 57'
|73' Винисиус Жуниор (2:2)
|(3:2) Робер Пьер 79'
|85' Винисиус Жуниор (3:3)
Айтор Фернандес • 88'Мирамон Хорхе • Робер Пьер • Везу Рубен • Клерк Карлос • 28'Кампанья Хосе 58' 78' ( Барди Энис ( 78') • Мелеро Гонсало 41' 66' ( Малса Микаэль ( 66') • Радоя Неманья • Де Фрутос Хорхе 86' ( Франкеза Энрик ( 86') • Рохер Марти 66' ( Мартинес Пабло II ( 66') • Моралес Луис 78' ( Alejandro Cantero ( 78')
Запасные: Сон • Вукчевич Никола • Коке Хорхе II • Мануэль Хосе • Дуарте Оскар • Эрнани Жорже • Карденас Дани
Куртуа Тибо • Васкес Лукас 65' ( Карвахаль Даниэль ( 65') • Милитао Эдер • 58'Начо Фернандес • Алаба Давид • Вальверде Федерико 82' ( Йович Лука ( 82') • Каземиро Карлос • Иско Аларкон 59' ( Родриго ( 59' ) • 90'Бэйл Гарет 59' ( Асенсио Марко ( 59') • Бензема Карим • Азар Эден 59' ( Винисиус Жуниор ( 59')
Запасные: Бланко Антонио • Одриосола Альваро • Фуидиас Тони • Лунин Андрей • Вальехо Хесус • Гутьеррес Мигель
22 августа. Стадион "Сьюдад де Валенсия" (Валенсия).