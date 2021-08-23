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Испания. Примера

«Реал» забил три мяча «Леванте», но едва ушёл от поражения

23 Августа 2021 • 00:57 Комментировать
Леванте
3:3
Реал Мадрид
окончен
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Матч «Леванте» - «Реал» стал украшением второго тура чемпионата Испании. Мадридцы быстро повели в игре с непростым для себя в последнее время соперником. Карим Бензема хладнокровно вывел на удар Гарета Бэйла. В первой атаке после перерыва «Леванте» отыгрался и вскоре повел в счете, а после ответа хозяева забили и в третий раз. Впрочем, на 85-й минуте Винисиус снова отыграл перевес противника. В компенсированное время «лягушки» остались без удаленного за фол последней надежды голкипера и с полевым игроком в рамке. Итог - эффектные 3:3.

Протокол игры  
Леванте 3:3 Реал Мадрид
    5' Бэйл Гарет (0:1)
(1:1) Рохер Марти 46'    
(2:1) Кампанья Хосе 57'    
    73' Винисиус Жуниор (2:2)
(3:2) Робер Пьер 79'    
    85' Винисиус Жуниор (3:3)
Айтор Фернандес   88' Мирамон Хорхе Робер Пьер Везу Рубен Клерк Карлос   28' Кампанья Хосе   58'   78' (Барди Энис (   78') Мелеро Гонсало   41'   66' (Малса Микаэль (   66') Радоя Неманья Де Фрутос Хорхе   86' (Франкеза Энрик (   86') Рохер Марти   66' (Мартинес Пабло II (   66') Моралес Луис   78' (Alejandro Cantero (   78')
Запасные: Сон Вукчевич Никола Коке Хорхе II Мануэль Хосе Дуарте Оскар Эрнани Жорже Карденас Дани
Куртуа Тибо Васкес Лукас   65' (Карвахаль Даниэль (   65') Милитао Эдер   58' Начо Фернандес Алаба Давид Вальверде Федерико   82' (Йович Лука (   82') Каземиро Карлос Иско Аларкон   59' (Родриго (   59'   90') Бэйл Гарет   59' (Асенсио Марко (   59') Бензема Карим Азар Эден   59' (Винисиус Жуниор (   59')
Запасные: Бланко Антонио Одриосола Альваро Фуидиас Тони Лунин Андрей Вальехо Хесус Гутьеррес Мигель
22 августа. Стадион "Сьюдад де Валенсия" (Валенсия).

 

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окончен Атлетико М 1:0 Эльче 1.3 5.5 11
окончен Леванте 3:3 Реал Мадрид 5.2 4.3 1.6
23.08  21:00 Хетафе ... Севилья 3.5 3.1 2.3
23.08  23:00 Осасуна ... Сельта 2.75 3.1 2.75
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