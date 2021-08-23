«Реал» забил три мяча «Леванте», но едва ушёл от поражения

Матч «Леванте» - «Реал» стал украшением второго тура чемпионата Испании. Мадридцы быстро повели в игре с непростым для себя в последнее время соперником. Карим Бензема хладнокровно вывел на удар Гарета Бэйла. В первой атаке после перерыва «Леванте» отыгрался и вскоре повел в счете, а после ответа хозяева забили и в третий раз. Впрочем, на 85-й минуте Винисиус снова отыграл перевес противника. В компенсированное время «лягушки» остались без удаленного за фол последней надежды голкипера и с полевым игроком в рамке. Итог - эффектные 3:3.